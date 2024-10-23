Bireysel kredilerde artış: Yurttaşa takipteki alacaklarda rekor yükseliş şoku!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:01

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:01

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bireysel kredilerde artış devam ederken, takipteki kredilerdeki artış daha hızlı oldu. Ekonomim'den alınan habere göre yılbaşından bu yana bireysel kredilerdeki artış, takipteki alacakların gerisinde kaldı. Konut kredileri yüzde 8 artarken, taşıt kredilerinde yüzde 19 azalış görüldü. İhtiyaç kredileri yüzde 33, bireysel kredi kartları ise yüzde 39 arttı.

Takipteki alacaklar konut kredilerinde yüzde 30, taşıt kredilerinde ise yüzde 53 artış gösterdi. İhtiyaç kredilerindeki artış oranı yüzde 55, kredi kartlarındaki takipteki alacaklar ise yılbaşından bu yana yüzde 180 yükseldi. Ticari kredilerde KOBİ’ler ön plana çıktı. KOBİ kredilerindeki artış yüzde 23 olurken, takipteki alacaklar yüzde 69 arttı.

Takipteki kredilerin oranları, ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarındaki artışla dikkat çekti. 2024 başında ihtiyaç kredilerinde takipteki alacakların toplam oranın yüzde 3,5’e çıkmasıyla birlikte, bireysel kredi kartlarında da bu oran yüzde 1,37’den yüzde 2,75 seviyesine yükseldi. Taşıt kredilerinde takipteki alacak oranı yüzde 0,15’ten yüzde 0,28’e, konut kredilerinde yüzde 0,11’den yüzde 0,13’e ve KOBİ kredilerinde de yüzde 1,81’den yüzde 1,90’a yükseldi.

Toplam krediler içindeki oran da arttı. Yılbaşından bu yana tüketici kredilerinde konut kredilerinin oranı yüzde 16’dan 14’e, taşıt kredilerinin oranı ise yüzde 4’ten 2’ye geriledi. İhtiyaç kredilerinde oran yüzde 37’de kalırken, bireysel kredi kartlarının oranı yüzde 44’ten 47’ye çıktı.