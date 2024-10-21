Çin'den ekonomiyi canlandırmaya yönelik hamle: Kredi faiz oranları düşürüldü

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:30

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:30

Çin, ekonomiyi canlandırma amacıyla kredi faiz oranlarını düşürdü. Bir yıllık kredi faiz oranı 25 baz puan düşüşle yüzde 3,35'ten yüzde 3,10'a, beş yıllık oran ise yüzde 3,85'ten yüzde 3,60'a çekildi. Bu indirimler, geçen ay politika faiz oranlarında yapılan diğer kesintilerin ardından geldi.

AGRESİF TEŞVİKLER DEVREDE

Çin Merkez Bankası (PBOC), emlak sektörünü desteklemek ve tüketimi artırmak için en agresif teşvikleri devreye soktu. 24 Eylül'de zorunlu karşılık oranını 50 baz puan, yedi günlük ters repo faizini ise 20 baz puan düşürdü. Ayrıca, orta vadeli borç verme kolaylığı oranını da 30 baz puan indirdi.

BANKA REZERVLERİNDE İNDİRİM YAPILABİLİR

Çin'in ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, yılın ilk dokuz ayında emlak yatırımları yüzde 10'un üzerinde azaldı. Yetkililer, yüzde 5 civarındaki yıllık büyüme hedefine ulaşılabileceğine inandıklarını belirtirken, yıl sonuna kadar bankaların rezerv oranlarında yeni bir indirim yapılabileceğine işaret etti.

Piyasada, gevşeme önlemlerinin ne kadar etkili olacağına dair endişeler de dile getiriliyor.