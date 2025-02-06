Bireysel kredilerde takip oranı rekor kırdı: Artış durdurulamıyor!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:55

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:55

Bireysel ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarında takipteki alacak miktarındaki artış hız kesmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, TL cinsi takipteki alacak bakiyesinde bireysel kredilerin payı geçen yıl yüzde 39,3’e yükselerek bir yılda 15 puan arttı. Yeni yılın ilk dört haftasında ise bu oran 1,6 puan daha artarak yüzde 41’e ulaştı. 2020 yılında yalnızca yüzde 11,5 seviyesinde olan oran, dört yılda yaklaşık 28 puanlık artış gösterdi.

BİREYSEL TAKİPTEKİ ALACAKLAR KATLANARAK ARTIYOR

Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası nedeniyle artan kredi ve mevduat faizleri, bankacılık sektöründe takipteki alacak oranlarını doğrudan etkiliyor. BDDK verilerine göre, TL cinsi takipteki alacak bakiyesi 2024 yılı sonunda 290 milyar 77 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 114 milyar 43 milyon lirası bireysel ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarından kaynaklandı. 2024 yılı sonunda yüzde 24,43 olan bireysel kredilerin takipteki alacak içindeki payı, bir yılda 15 puanlık artış göstererek yüzde 39,3 seviyesine çıktı.

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak miktarı bir yılda yüzde 155,6 oranında arttı. Öte yandan, TL cinsi toplam kredilerde takipteki alacak miktarı ise aynı dönemde yüzde 58,82 artış gösterdi.

YERLİ VE YABANCI BANKALARDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

BDDK verilerine göre, TL cinsi takipteki alacak bakiyesinde bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin payı tüm mevduat bankalarında yükseldi. En hızlı artış, yerli özel mevduat bankalarında yaşandı. Yerli özel mevduat bankalarında bireysel takipteki alacak oranı bir yılda 20,23 puan artarak yüzde 48,27’ye çıktı.

Yabancı mevduat bankalarında da benzer bir trend gözlemlendi. 2024 sonunda TL cinsi takipteki alacak bakiyesinin yüzde 53,88’i bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinden oluştu. 2023 sonunda bu oran yüzde 35,75 seviyesindeydi.

Kamu mevduat bankalarında ise takipteki alacaklardaki artış diğer bankalara kıyasla daha sınırlı kaldı. Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin takipteki alacak bakiyesindeki payı yüzde 24,06’ya çıkarken, bir yılda 8,5 puanlık bir artış gerçekleşti.

2025’İN İLK HAFTALARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

BDDK’nın 24 Ocak ile biten haftaya ilişkin haftalık verileri, bireysel takipteki alacak miktarındaki artışın yeni yılda da devam ettiğini gösterdi. TL cinsi takipteki alacak bakiyesi 301 milyar 138 milyon liraya yükselirken, bireysel ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak miktarı 62 milyar 304 milyon lira, bireysel kredi kartlarında ise 60 milyar 943 milyon lira oldu.

Böylece bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak miktarı toplamda 123 milyar 247 milyon liraya ulaştı. Bu miktarın toplam takipteki alacak içindeki payı yüzde 40,9’a yükselerek yıl sonuna göre 1,6 puanlık bir artış kaydetti.