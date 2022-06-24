Birleşik Kamu-İş açıkladı: 'Açlık sınırı 6 bin 779 liraya çıktı, yoksulluk sınırı 20 bin lirayı geçti'

24 Haziran 2022 Cuma, 12:16

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın; dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak hesapladığı açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının haziran 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre; haziran ayında açlık sınırı bir önceki aya göre 314 lira arttı. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 420 lira artarak 13 bin 361 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 736 lira daha artarak 20 bin 140 lira çıktı. Geçen yıl haziran ayına göre ise açlık sınırı 3 bin 311 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 4 bin 877 lira arttı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmanın sonuçları şöyle: