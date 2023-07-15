Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri bordrolarını yakarak isyan etti: 'Kamu emekçilerini enflasyona ezdirdiniz'

Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:54

Güncelleme: 15.07.2023 - 15:54

Ülke genelinde maaş zamlarını protesto etmek için alanlara çıkan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri, İzmir'de bordro yakma eylemi yaptı.

Konfederasyon İzmir Temsilcisi Adem Yıldırım, “Bugün maaşlarımızı aldık ve gördük ki kamu emekçisi daha fakir hale getirilmiştir. Kamu emekçileri enflasyona ezdirilmiş açlık ve sefalete mahkum edilmiştir” dedi.

Yıldırım, “Milyonlarca kamu emekçisi, emeklisi ve ailelerini sevindirecek yüzdelik ve seyyanen zamlar değil her dönem yaşadığımız kayıpların giderilmesi ve en düşük memur maaşının en az 32 bin TL'ye çıkarılmasıdır” diye konuştu.

"HAKLI VE MEŞRU TALEPLERİMİZİ DUYMAZDAN GELMEYİN!"

Yıldırım, kamu emekçilerinin sorunlarının yüzdelik ve ek zamlarla çözülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

“Ülkemizde yaşam şartları ağırlaşmış pahalılık koşulları mutfakları kavurmuştur” diyen Yıldırım, “Doğalgaza, elektriğe, suya, benzine, motorine, gıda maddelerine, ulaşıma fahiş oranlarda zam yapılmaktadır. Türk lirası, dolar ve Euro karşısında erimekte günden güne yurttaşların alım gücü düşmektedir” dedi.

"MEMUR MAAŞLARINA ZAM ÇOKTAN ERİDİ"

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce ‘en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı' vaadinin üzerinden iki ay geçmemiştir ancak en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını açıkladığı günden bugüne çoktan erimiştir” diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 11,77'lik enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık artış üzerine seyyanen yapılan 8 bin 77 TL'lik zammın emekçilerin beklentisini karşılamadığını bir kez daha belirtiyoruz.

AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren, açlığı ve yoksulluğu artıran politikalara yönelmiştir.

Maaşla çalışanlar ağır vergiler ve enflasyon altında ezilmekte sözde maaş artışları şimdiden yok olmuştur. Buradan hükümete seslenmek istiyoruz: Haklı ve meşru taleplerimizi duymazdan gelmeyin!.”

"EMEKLİLİĞE YANSIMAYAN SEYYANEN ZAM KABUL EDİLEMEZ"

Yıldırım, emekli memurlara seyyanen zam yapılmamasını da şu sözlerle eleştirdi:

” AKP iktidarı sermayenin sesine değil, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş, emekçilerin sesine kulak vermeli ve her zaman yaptığı gibi kurnazca rakamlar üzerinde oynayarak, hayali bir yaşamın resmini çizmekten vazgeçmelidir.

Emekliliğe yansımayan, adaletsizliği artıran, verilen sözleri tam olarak karşılamayan seyyanen ve yüzdelik oranlar kabul edilemez.”

"VERGİLERİN SINIRI MAKUL RAKAMLARA ÇEKİLMELİ"

Vergi oranlarındaki büyük artışlara da tepki gösteren Yıldırım, eylemdeki memurlar adına yaptığı konuşmasında şu taleplerde bulundu: “Tüm emekçilerin ödediği vergilerin sınırı makul rakamlara çekilmelidir ve yaşamsal giderlere getirilen vergiler geri çekilmelidir. Ekonomik krizin bedelinin kamu emekçilerinin ve çalışanlarının sırtına yıkılmasından vazgeçilmelidir.”

“İktidarın acı reçeteleri IMF politikalarının kötü kopyasıdır ve kaldırılmalıdır” diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“22 bin TL'lik en düşük dereceli memur maaşı içinde, 11 bin 128 TL'lik kısım emekli maaşı hesabına dahil edilmemektedir. Bundan sonra bu seyyanen rakam, maktu rakam olarak belirlenecek ve daha sonraki hiçbir artışa bu rakamın baz teşkil etmeyecek olması iktidarın kurnazlığıdır.

Enflasyon farkı, ortaya çıktığı ay itibarıyla ödenmelidir. Adeta bir soygun mekanizması gibi işleyen vergi diliminde maaş artışları sonrasında kesilen oranlar yeniden düzenlenmelidir.

Torba yasadaki seyyanen artıştan emekli kamu emekçilerinin yok sayılması Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.”