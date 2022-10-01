Birleşik Kamu-İş'in raporuna göre borçlar ötelenerek, harcamalar kısılarak yaşanıyor

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun yaptığı araştırmaya göre ekonomik kriz kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 90’ını yoksullaştırdı. Araştırma sonuçlarına göre aylık geliri yoksulluk sınırının altında kalan emekçi oranı yüzde 60’ı bulurken, kamu çalışanlarının yüzde 40’a yakını yaşadığı kenti hatta ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü belirtti.

Güncel deneyimler ve sorunların yer aldığı Kriz ve Kamu Çalışanları Raporu, Ankara’da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Ortaya çıkan tablo şöyle:

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA: Kamu çalışanlarının aylık düzenli iş ve hane gelirleri, düşük ve orta-düşük düzeylerde yoğunlaşıyor. Kamu çalışanlarının yüzde 49.6’sının aylık düzenli hane geliri 20 bin TL’nin altında. Yaklaşık yüzde 60’ının aylık düzenli hane geliri yoksulluk sınırının altında.





Kamu çalışanlarının aylık düzenli iş ve hane gelirleri, düşük ve orta-düşük düzeylerde yoğunlaşıyor. Kamu çalışanlarının yüzde 49.6’sının aylık düzenli hane geliri 20 bin TL’nin altında. Yaklaşık yüzde 60’ının aylık düzenli hane geliri yoksulluk sınırının altında. KREDİYLE GEÇİNİYORLAR: Her 10 kamu emekçisinden 8’i gündelik yaşamın devamı için borçlanmak durumunda. Katılımcıların yüzde 85’i kredi kullanıcısı. İhtiyaç kredisi ile kredi kartı borcu öne çıkıyor. Konut kredisi borçlusu olan kamu çalışanlarının oranı yüzde 40’ın altında.





Her 10 kamu emekçisinden 8’i gündelik yaşamın devamı için borçlanmak durumunda. Katılımcıların yüzde 85’i kredi kullanıcısı. İhtiyaç kredisi ile kredi kartı borcu öne çıkıyor. Konut kredisi borçlusu olan kamu çalışanlarının oranı yüzde 40’ın altında. BORÇLAR ÖTELENİYOR: Kriz, kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 60’ının mevcut borçlarını yapılandırmalarına neden oldu. Yapılandırılan borçlar içerisinde ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borçları dikkat çekti. Bu durum, kamu çalışanlarının borç sarmalında olduklarını gösteriyor.





Kriz, kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 60’ının mevcut borçlarını yapılandırmalarına neden oldu. Yapılandırılan borçlar içerisinde ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borçları dikkat çekti. Bu durum, kamu çalışanlarının borç sarmalında olduklarını gösteriyor. KİRALAR ZORLUYOR: Kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’u kirada oturuyor. Bu grupta yer alanlar içerisinde son bir yıl içerisinde kira artış oranları yüzde 50’yi geçenlerin payı yüzde 40’tan fazla. Bu koşullar, her 10 kamu çalışanından 6’sının kira ödemelerinde zorlanması sonucunu doğuruyor.





Kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’u kirada oturuyor. Bu grupta yer alanlar içerisinde son bir yıl içerisinde kira artış oranları yüzde 50’yi geçenlerin payı yüzde 40’tan fazla. Bu koşullar, her 10 kamu çalışanından 6’sının kira ödemelerinde zorlanması sonucunu doğuruyor. EK İŞ YAPIYORLAR: Kriz, her 10 kamu emekçisinden 3’ünü ek iş yapmaya zorluyor. Kriz nedeniyle kamu emekçilerinin yüzde 35.7’si ailelerinden destek almaya, yüzde 28.3’ü ise ailelerine destek olmaya başladı. Kriz sürecinde var olan tüm birikimlerini harcamak zorunda kalanların oranı yüzde 70’e yaklaşıyor.





Kriz, her 10 kamu emekçisinden 3’ünü ek iş yapmaya zorluyor. Kriz nedeniyle kamu emekçilerinin yüzde 35.7’si ailelerinden destek almaya, yüzde 28.3’ü ise ailelerine destek olmaya başladı. Kriz sürecinde var olan tüm birikimlerini harcamak zorunda kalanların oranı yüzde 70’e yaklaşıyor. BİRİKİM OLANAKSIZ: Kriz, bir yandan kamu çalışanlarının harcamalarının artmasına ve alım güçlerinin azalmasına neden olurken birikim yapmayı da olanaksız hale getirdi.





Kriz, bir yandan kamu çalışanlarının harcamalarının artmasına ve alım güçlerinin azalmasına neden olurken birikim yapmayı da olanaksız hale getirdi. AİLEYLE İLGİLENEMİYORLAR: Kriz koşullarında kamu çalışanlarının sosyal faaliyetleri durma noktasına gelirken tatile gidemeyenlerin oranı da yüzde 90’a yaklaştı. Aileyle yeteri kadar ilgilenememe, ebeveyn olarak kendini yetersiz hissetme ve aile içi iletişim gibi ciddi sorunlar kriz ile birlikte belirginleşti.





Kriz koşullarında kamu çalışanlarının sosyal faaliyetleri durma noktasına gelirken tatile gidemeyenlerin oranı da yüzde 90’a yaklaştı. Aileyle yeteri kadar ilgilenememe, ebeveyn olarak kendini yetersiz hissetme ve aile içi iletişim gibi ciddi sorunlar kriz ile birlikte belirginleşti. SAĞLIKLARI BOZULDU: Kamu çalışanlarının yüzde 38’i Türkiye’yi, yüzde 25.1’i ise yaşadığı şehri terk etmeyi düşünüyor. Kriz sürecinde anksiyete artışı, yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunlar ile somutlaşacak şekilde kamu çalışanlarının sağlığı bozuldu.

ETKİLER AÇIKÇA HİSSEDİLİYOR

Araştırmaya göre kamu çalışanları, krizin ekonomik ve toplumsal etkilerini açık şekilde hissediyor. Katılımcıların neredeyse tamamı Türkiye’nin bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu belirtti. Araştırma sonuçlarından kamu çalışanlarının yüzde 70’inin, ekonomik kriz nedeniyle ailesinden veya iş arkadaşlarından işsiz kalanların olduğu sonucunu ortaya koydu. Temel gıda maddeleri, elektrik, doğalgaz gibi harcamalar ile temel temizlik maddelerinin maliyeti arttı. Kamu emekçileri aynı zamanda kriz nedeniyle bu harcamalarında kısıntı yapmak zorunda kaldı.