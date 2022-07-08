Birleşmiş Milletler duyurdu: Lübnan'da kriz var

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:21

Birleşmiş Milletler'den gelen bilgiye göre, yükselen fiyatlar Lübnanlı ailelerin yüzde 90'ını düşük fiyatlı ürünler almaya itiyor. Bu kriz yüzünden öğün atlamaya ve porsiyonlarını azaltmaya gidiyorlar.

Voanews.com'un haberine göre, yeni bir anketten çıkan sonuçlara göre Lübnan işgücünün üçte biri işsiz, buna yaklaşık yüzde 50 genç işsizlik oranı eşlik ediyor. BM Lübnan koordinatörü Najad Rochdi, geçen yıla göre yüzde 46 artışla, 2.2 milyon Lübnanlı, 86 bin göçmen ve 200 bin Filistinli mültecinin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rochi'ye göre ülkenin finansal durumu istikrarlı değil. Dünya Bankası, Lübnan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 6.5 daha azalacağını öngörüyor. Artan enflasyonla birlikte bu oran yıkıcı sonuçlara yol açabilir.

UKRAYNA KRİZİ İLE BİRLİKTE AĞIRLAŞTI

Najad Rochdi, Lübnan'daki sosyoekonomik erime ile ilgili ,"Ukrayna krizinin ülkedeki etkileriyle daha da alevlendi. Krizin etkileri, ekmek fiyatlarını arttıracak ve gıda güvensizliği tehdidi oluşturacak şekilde, buğday stoklarının azalması ve yükselen yakıt fiyatları şeklinde kendini gösterdi' açıklamalarda bulundu.

Rochi'nin söylediğine göre, sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın önemli derecede arttığı bu dönemde, Lübnan'daki sağlık sektörü çöküşün eşiğinde. Hastanelerde ki ciddi tıbbi malzeme ve enerji eksikliği, hastaların bakımını ve yaşamlarını etkiliyor.

Lübnan'daki şiddetli elektrik kesintileri, yaklaşık 4 milyon kişinin suya erişimi için risk oluşturuyor.

KRİZİN ASIL YÜKÜ KADINLARDA

Krizin asıl yükünü kadınların taşıdığını dile getiren Najad Rochdi, "Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sömürü ve taciz artıyor. Caddeler, pazarlar, toplu taşıma araçları gibi kamusal alanlarda güvende hissetmeyen kadın ve çocukların bilgileri ulaşıyor. Kriz, ayrıca çocukların yaşam koşullarını dramatik bir şekilde etkiliyor" dedi.

Son olarak Rochi, gençlerin gelecek kaygısı yüzünden ülkeyi terk ettiklerini ekliyor. Beyin göçünün, ülkenin ekonomik gelişimi için gerekli nitelikli çalışanların gitmesi anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.