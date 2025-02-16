BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, bu kez de sendika binasında gözaltına alındı
Gaziantep'te başta Başpınar OSB'de olmak üzere işçilerin direnişleri sürerken, eylemlere öncülük eden BİRTEK SEN'in genel başkanı Mehmet Türkmen bir kez daha gözaltına alındı. Bu sefer gözaltı, doğrudan sendika binasında yapıldı.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikalarında yaklaşık 2 bin işçi yüzde 30’luk zammı kabul etmeyerek greve başladı.
İşçilerin mücadelesi devam ederken, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, yeniden gözaltına alındı.
Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum.— Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) February 16, 2025
Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum. Geri gelicem! Mücadeleye devam!
Türkmen'e yönelik ikinci gözaltı sonrası BİRTEK SEN'den yapılan açıklamada da şöyle denildi:
"Gözaltılarla, tehditlerle bizi yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Bütün baskılara ve yıldırma politikalarına karşı Başpınar işçileri başta olmak üzere bütün işçileri sendikamız etrafında birleşmeye çağırıyoruz.
Sendikalaşmanın bir hak olduğunu size öğreteceğiz!"
Mehmet Türkmen 14 Şubat’ta greve çıkan işçilerin yapacağı basın açıklaması öncesi gözaltına alınmış ve aynı gün serbest bırakılmıştı.
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