BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, bu kez de sendika binasında gözaltına alındı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:56

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikalarında yaklaşık 2 bin işçi yüzde 30’luk zammı kabul etmeyerek greve başladı.

İşçilerin mücadelesi devam ederken, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, yeniden gözaltına alındı.

Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum.

Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum. Geri gelicem! Mücadeleye devam! — Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) February 16, 2025

Türkmen'e yönelik ikinci gözaltı sonrası BİRTEK SEN'den yapılan açıklamada da şöyle denildi:

"Gözaltılarla, tehditlerle bizi yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

Bütün baskılara ve yıldırma politikalarına karşı Başpınar işçileri başta olmak üzere bütün işçileri sendikamız etrafında birleşmeye çağırıyoruz.

Sendikalaşmanın bir hak olduğunu size öğreteceğiz!"

Mehmet Türkmen 14 Şubat’ta greve çıkan işçilerin yapacağı basın açıklaması öncesi gözaltına alınmış ve aynı gün serbest bırakılmıştı.