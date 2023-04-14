BİSAM: Açlık sınırı 9 bin 752 liraya, yoksulluk sınırı 33 bin 752 liraya yükseldi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:19

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:29

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 'Açlık ve Yoksulluk sınırı Araştırması Mart 2023' sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin bir günlük maliyeti 325 lirayı, açlık sınırı ise 9 bin 752 lirayı buldu. Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 TL'ye ulaştı.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 325 LİRA

BİSAM'ın açıkladığı verilere göre, günlük harcamalarda Mart 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 114,60 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 61,60 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 61,26 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,4 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 19,44 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 7,82, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,1 lira harcama yapılması gerekmektedir.

EN YÜKSEK MALİYET GRUBU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Verilere göre, harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 35,3 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27,1 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 18,9'dur. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10'dur. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8,8'dir.