Bisiklet satıcılarının ilkbahardan beklentisi yüksek

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hazırlıklarını tamamlayan bisikletçiler bu yıl işlerden umutlu.

İHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:00
Bisiklet satıcılarının ilkbahardan beklentisi yüksek
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İlkbaharın gelmesiyle artmaya başlayan hava sıcaklıkları bisiklet satıcılarını harekete geçirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bisikletçilerin, bu yıl satış beklentileri yüksek.

Son yıllarda bisiklete olan ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Eskişehirli bisikletçiler, en çok elektrikli bisikletlerin satıldığını belirtiyorlar. Eskişehir’de artan trafik ve araç yoğunluğundan kaynaklı zamandan tasarruf etmek isteyen insanların da bisiklet kullanmaya yöneldiğini ifade eden esnaf, eskiden çocuğuna bisiklet alan yurttaşların artık kendileri için bisiklet aldığını dile getirdi.

“BİSİKLETE OLAN İLGİ ARTMAYA BAŞLADI”

Eskişehir’de esnaflık yapan Murat Akkaya, bisiklet satışlarının yükselmeye başladığını ve Ramazan Bayramı’ndan 1 hafta önce daha fazla artmasını beklediklerini söyledi. Trafiğin ve araç yoğunluğunun artmasından kaynaklı yurttaşların bisiklet kullanmayı tercih etmeye başladığını ifade eden Akkaya, “Bu sene işlerden beklentimiz yüksek, şimdiden yavaş yavaş satışlara başladık. Havalar ısındıkça işlerimiz daha da iyi olacak. Özellikle bayramdan 1 hafta önce işlerimizde artış olacağını tahmin ediyoruz.

Biz hazırlıklarımızı yaptık, stok anlamında çalışmalarımızı tamamladık. Son yıllarda her geçen gün bisiklete olan ilgi artmaya başladı. Trafik ve araç yoğunluğunun fazla olması insanları bisiklet kullanmaya yöneltti. Eskiden çocuğuna bisiklet alan yurttaşlar, artık kendileri için bisiklet alıyorlar. Çünkü yurttaşlar zamandan tasarruf etmek istiyorlar” dedi.


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