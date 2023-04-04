Rekabet Kurulu'ndan Keskinoğlu’nun satışına onay

Türkiye'deki tavuk ve yumurta üretiminde önde olan kuruluşlardan biri olan şirketin satışına Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:59
Rekabet Kurulu'ndan Keskinoğlu’nun satışına onay
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Paketlenmiş piliç eti ve yumurta sektörünün önemli isimlerinden biri olan Keskinoğlu'nun satış işlemine onay çıktı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Matlı Holding’in piliç sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Keskinoğlu’nu satın alma işlemine resmi onay verildi. Türkiye’nin en önemli yem üreticilerinden biri olan Matlı Holding'in piliç sektörünün önde gelen ismi Keskinoğlu'nu satın alma işlemine Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.

Böylece Keskinoğlu Tavukçuluk şirketinin yüzde 99.4’lük hissesinin Matlı Holding bünyesindeki Matlı Yem’e katılması için de engel kalkmış oldu. Türkiye’nin yemcisi olarak bilinen Matlı Holding’in geçmişi 1965 yılına kadar dayanıyor.

Türkiye’nin en büyük 117’nci sanayi kuruluşu Matlı Gıda Grubu yem üretimi, gıda üretimi, tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma, hammadde ve akaryakıt ticareti, besi hayvancılığı, sebze ve meyve kurutma alanlarında faaliyet gösteriyor.


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