Bitcoin bir ayın en düşük seviyesinde

18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:30

En büyük kripto para bitcoin bugün yüzde 4.2 düşerek 38 bin 580 dolara geriledi. Ether yüzde 4.7 düşerek 2.902 dolara indi.

CoinGecko verilerine göre küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 4 düşüşle 1.9 trilyona geriledi.

Bitcoin son aylarda riskli varlıklara paralel olarak volatil seyrediyor. Bu sene Fed'in yüksek enflasyon nedeniyle faiz artışlarına başlamasıyla bitcoin 35-45 bin bant aralığında işlem görüyor.