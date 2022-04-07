Milyarder isimden Fed sonrası Bitcoin tahmini

07 Nisan 2022 Perşembe, 11:03

Fed tutanaklarından çıkan sıkılaşma mesajları kripto varlık piyasasında düşüş yaratırken, milyarder yatırımcı Bitcoin'in yükselişe geçmesi için Fed'in sıkılaşmaya ara vermesi gerektiğini belirtti.

Bloomberg 'in haberine göre, Michael Novogratz, yüksek enflasyon nedeniyle Fed'in bir süre daha şahin tarafta kalacağını ve yakında faizleri 50 baz puan artıracağını öngördü.

Novogratz ekonominin yavaşlaması durumunda Fed'in sıkılaşmadan geri adım atacağını ve bunun etkisiyle Bitcoin'in aya gideceğini söyledi.

Fed üyelerinin hızlı bilanço küçülmesi çerçevesinde daha şahin açıklamaların gelmesinin ardından Fed tutanaklarından bilanço küçülmesinin boyutları ortaya çıktı.

Fed’in Mart toplantısının tutanaklarında bilanço küçülmesinin ayda en fazla 95 milyar dolarla yapılabileceğinin sinyali verdi. Küçülmenin 35 milyar dolarlık kısmı ipotek teminatlı menkul kıymetlerden 60 milyar dolarlık kısmı ise hazine tahvillerinden oluşabilir.

2017-2019 arası döneminde aylık en fazla bilanço küçültme 50 milyar dolar seviyesinde yapılmıştı. Plana kesintisiz uyulması Fed’in 9 trilyon dolara yakın büyüklükteki bilançosunun yılda 1 trilyon dolar üzerinde küçülmesi anlamına gelecek.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bu planı mayıs toplantısında onaylayıp küçülmeye başlaması bekleniyor.