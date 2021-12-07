Piyasalarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (7 Aralık 2021)

Bitcoin geçen hafta yaşadığı düşüşten sonra yükselişe geçti. 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4 değer kazandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 09:28
Piyasalarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (7 Aralık 2021)
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Hafta sonu yaşadığı sert düşüşten sonra toparlanmaya başlayan Bitcoin, yüzde 17'lik gerilemenin ardından bugün yönünü yukarı doğru çevirdi. 

50 bin dolar seviyelerine dönen Bitcoin cumartesi günü 42 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Ethereum yüzde 5’i aşan yükselişle 4 bin 300 doların üzerinde işlem gördü.


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