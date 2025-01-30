Bitcoin Fed kararının ardından yükselişe geçti: Değer artışı devam ediyor!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:50

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:50

Bitcoin, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve kripto düzenlemesine dair yaptığı yorumların ardından değer kazandı. Bitcoin, Asya piyasalarındaki açılışta yüzde 1 artarak 105 bin dolar seviyelerine çıktı ve ABD açılışından itibaren yüzde 3,5’lik bir yükseliş gösterdi. Ethereum ve Solana gibi diğer dijital varlıklar da benzer şekilde değer kazandı.

TRUMP YÖNETİMİNDE KRİPTO PİYASALARI OLUMLU SEYREDİYOR

Fed, parasal genişlemeyi durdurma kararı alırken, Powell yaptığı açıklamada merkez bankasının faiz indirimini ancak enflasyonda daha fazla ilerleme sağlandığında göz önünde bulunduracağını belirtti. Powell ayrıca, dijital varlıklar ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta bankaların kripto müşterilerine hizmet vermede riskleri anladıkları sürece başarılı olabileceklerini söyledi. Bu açıklamalar, özellikle Donald Trump yönetiminin kripto düzenlemelerine ilişkin dostane bir tutum benimsemesi beklentilerini artırdı.

IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in yükselmesinin ardından rallinin olgunlaşmakta olduğuna dikkat çekti. Bitcoin, Trump’ın başkanlık görevine başlamasından önce rekor seviyeye ulaşmış ancak sonrasında gerilemişti.

Son dönemde Bitcoin, kasım başındaki seçim zaferiyle yüzde 50’den fazla artış gösterdi. Yatırımcılar, rallinin devam edip etmeyeceğini sorgularken, bazıları ABD’nin kriptoya daha fazla yaklaşmasının daha fazla kazanç getireceğini savunuyor. Son gelişmeler arasında Bitcoin ve Ethereum için vadeli işlem ürünleri sunma adımları ve SEC’in yeni kripto borsa fonlarına ilişkin incelemeleri yer alıyor.