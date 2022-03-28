Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum (28 Mart 2022)
Kripto para birimleri gün geçtikçe daha popüler hâle gelmeye devam ediyor. Ülkelerin ve yetkililerin kripto paralar hakkındaki düşünceleri piyasa hareketleri için büyük önem taşıyor. Devlet başkanları tarafından yapılan açıklamalar piyasada etkisini göstermeye başladı. İşte kripto paralardaki son durum....
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in, kripto paraların birçok faydasının olduğunu söylemesi ve ABD Başkanı Joe Biden, kripto para piyasasının gözetimi için kararname imzalaması, Rusya'nın hamlesi gibi birçok gelişmenin ardından Bitcoin 3 Ocak'taki rakamını yeniden yakalayarak 47 bin doları gördü.
Kripto para birimi en son 3 Ocak 2022 tarihinde 47 bin dolar bandındaydı. Bitcoin bugün tekrar 3 ocaktaki değerine ulaşarak 47 bin bandına yükseldi.
Bitcoin son 24 saatte 47 bin 118 doları gördü. En son bu rakamın üzerine 3 Ocak'ta 47 bin 238 doları görerek çıkmıştı.
3 ocaktan itibaren 46 bin 885 dolar seviyesinde seyreden Bitcoin, 11 Marttan itibaren harekete geçerek yüzde 15 civarında artış gösterdi.
En çok bilinen kripto para birimlerinden olan Ethereum, Dogecoin,Shiba yükselişe geçti.
Ethereum 3 bin 300 seviyesini aşarken, Dogecoin 0,148624 dolar ve Shiba ise 0,00002637 dolar seviyelerinde.
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