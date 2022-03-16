Bitcoin'de tedirgin eden hareket: Ani sıçradı, bir anda düştü

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:03

Kürel piyasalar bugünkü Fed kararını beklerken; kripto parada da sabaha karşı büyük hareketlilik yaşandı.

16 Mart Çarşamba, TSİ 04.45 civarında 39 bin 200 dolardan işlem gören Bitcoin bir anda hızlı bir yükselişe geçti. Bitcoin saat 05.20 itibarıyla 41 bin 460 dolara kadar çıktı. Ancak bu seviyede tutunamadı ve hızla düşüşe geçti. 1 saat içinde 39 bin 250 dolara geri döndü.

Habertürk'ün aktardığı habere göre; benzer saatlerde Ethereum da önce 2 bin 600 dolardan 2 bin 722 dolara çıktı ardından 2 bin 625 dolara geri döndü.

100 MİLYON DOLARA YAKIN BITCOIN BUHARLAŞTI

Bitcoin’de gerçekleşen ani hareketlerin etkisiyle birlikte kısa süre içerisinde kaldıraçlı pozisyonlarda büyük tasfiyeler görüldü. Son 24 saat içerisinde 200 milyon dolarlık kripto para likit olurken, Bitcoin’de gerçekleşen tasfiye oranı 100 milyon dolara yaklaştı.

1 saat 15 dakika içerisinde Bitcoin’de görülen ani hareketler yatırımcıları tedirgin etti. En yüksek tasfiye oranı ise Bitcoin/TetherUS paritesi üzerinde görüldü. Okex borsasında 6.44 milyon dolarlık Bitcoin buhar oldu.

Bitcoin/TetherUS paritesinde kaldıraçlı işlemlerde gerçekleşen tasfiyeyeler fiyatın kısa süre içerisinde dalgalanmasına neden oldu.

ASYA PİYASALARIYLA YÜKSELDİ

Bu sıçrayışa neden olacak bir haber akışı yaşanmazken, hareketliliğin Çin piyasasının açılış saati civarına gerçekleşmesi dikkat çekti.

Çin'de koronavirüs vakaları 3 bini aşarak son 2 yılın zirvesine yükselirken ülkede bölgesel olarak yeniden kısıtlamalar getirildi. Şanghay ve Hong Kong borsalarında ise bugün sert yükselişler yaşandı.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 3.5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi'ndeki yükseliş yüzde 6.5'i aştı.

FED KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararı kripto para piyasası tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in yüksek enflasyon karşısında 2018 yılından bu yana ilk kez 25 puanlık bir faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Faiz kararı sonrası ise Fed Başkanı Jerome Powell, piyasalara kritik mesajlar verecek. Bu gelişmeler kripto para birimlerindeki fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Fed’in sürpriz bir hamle yapması durumunda dijital varlıklarda yön değişebilir.