ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin'i yükselişe geçiren 'kripto para' açıklaması
Yaptığı yeni açıklamalarda kripto paralar hakkındaki düşüncelerini basınla paylaşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paraların birçok faydasının olduğunu belirtti. Söz konusu açıklamalar, lider kripto para birimi Bitcoin'de (BTC) yükselişe neden oldu.
Kripto para birimleri gün geçtikçe daha popüler hâle gelmeye devam ediyor. Ülkelerin ve yetkililerin kripto paralar hakkındaki düşünceleri de büyük önem taşıyor.
Dünya çapında birçok yetkili, tıpkı diğer insanlar gibi kripto paralar hakkında ikiye ayrılmış durumda. Bazıları kripto paraların gerçekten yararlı olabileceğini düşünse de bazıları da suç amaçlı kullanılabilmeleri gibi farklı düşüncelere sahip. Bunun yaşandığı ülkelerden birinin ABD olduğunu söylemek mümkün.
HAZİNE BAKANI KRİPTO PARALARI ÖVDÜ, BTC YÜKSELİŞE GEÇTİ
Son olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda kripto paralar ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Yellen, ülkedeki tartışmaların sürmesine ve Elizabeth Warren gibi senatörlerin kripto paralar hakkındaki olumsuz söylemlerinin devam etmesine rağmen bu teknolojiler ile ilgili yatırımcıları sevindirecek açıklamalarda bulundu.
WebTekno'nun Uzmancoin’den aktardığı habere göre, Bakan, CNBC’ye verdiği demeçte kripto paralar ile ilgili hâlen şüphelerinin bulunduğunu; ancak bu para birimlerinin faydalı olduğunu da kabul ettiğini ifade etti.
Yellen ayrıca kripto paraların son zamanlarda yaşadığı ciddi büyümeye de dikkat çekerek yatırımcıların gözdesi hâline geldiğini vurguladı ve geçtiğimiz haftalarda bizim de sizlere aktardığımız Başkan Joe Biden’ın imzaladığı kararnameye dikkat çekti.
'ÖDEME SİSTEMLERİ GİBİ KONULARDA FAYDA SAĞLIYOR'
Kripto paraların birçok Amerikalının yatırım kararı almasında önemli rol oynadığını söyleyen Yellen, bu teknolojilerin ödeme sistemleri, inovasyon gibi konularda birçok faydasının bulunduğunu da sözlerine ekledi. Ancak 75 yaşındaki siyasetçi; yasa dışı kullanım, finansal istikrar ve yatırımcıların korunması konusunda şüphelerinin bulunduğunu da belirtmeden geçmedi.
Bakanın bu açıklamalarından sonra ise lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 45 bin doların üstüne çıkarak bir yükselme yaşadı. Daha sonra 45 bin doların altına geri düştü.
Yellen son olarak, Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını etkilediğini vurguladı ve ABD’nin kısa vadede Rusya’ya bağımlı olduğu konuları azaltmayı planladığını ifade ederek Çin'e yaptırım uygulamanın uygun olduğunu düşünmediklerini aktardı. FED’in faiz kararı ile ilgili de konuşan bakan, iyimser düşündüğünü ve faizin normale döneceğini sözlerine ekledi.
İlgili Haberler
- Rusya açıkladı: Enerji ticaretini Bitcoin’le yapabilir
- Bitcoin'de tedirgin eden hareket: Ani sıçradı, bir anda düştü
- Bitcoin’de nükleer etkisi: Düşüş başladı
Video Haberler
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı
- İngiliz Bakandan 'nazi' sorusuna skandal yanıt
- Marmaray'da maske tartışması
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
En Çok Okunan Haberler
- 'Kış uykusundan uyanan hayvanlar, tabiattan silinebilir'
- iPhone'unuzun bozulmak üzere olduğunu gösteren 6 işaret
- ABD Hazine Bakanı'ndan 'Bitcoin' açıklaması
- Prof. Dr. Kafadar: 'Epilepsi akıl hastalığı değildir'
- Tüberküloz tehdidi bitmedi
- Tarikat yurdundaki o görüntülere engelleme!
- DSÖ Kanada'nın bitki bazlı Covid-19 aşısına onay vermedi
- 3. Sanat dalı coşkuyla kutlanıyor: Dünya Tiyatro Günü
- Cem Davran: “Yazmak dışında dürtüm yok”
- Güç veren bir hikâye; “Mozart Kızı”...