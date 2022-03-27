ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin'i yükselişe geçiren 'kripto para' açıklaması

27 Mart 2022 Pazar, 00:00

Kripto para birimleri gün geçtikçe daha popüler hâle gelmeye devam ediyor. Ülkelerin ve yetkililerin kripto paralar hakkındaki düşünceleri de büyük önem taşıyor.

Dünya çapında birçok yetkili, tıpkı diğer insanlar gibi kripto paralar hakkında ikiye ayrılmış durumda. Bazıları kripto paraların gerçekten yararlı olabileceğini düşünse de bazıları da suç amaçlı kullanılabilmeleri gibi farklı düşüncelere sahip. Bunun yaşandığı ülkelerden birinin ABD olduğunu söylemek mümkün.

HAZİNE BAKANI KRİPTO PARALARI ÖVDÜ, BTC YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda kripto paralar ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Yellen, ülkedeki tartışmaların sürmesine ve Elizabeth Warren gibi senatörlerin kripto paralar hakkındaki olumsuz söylemlerinin devam etmesine rağmen bu teknolojiler ile ilgili yatırımcıları sevindirecek açıklamalarda bulundu.

WebTekno'nun Uzmancoin’den aktardığı habere göre, Bakan, CNBC’ye verdiği demeçte kripto paralar ile ilgili hâlen şüphelerinin bulunduğunu; ancak bu para birimlerinin faydalı olduğunu da kabul ettiğini ifade etti.

Yellen ayrıca kripto paraların son zamanlarda yaşadığı ciddi büyümeye de dikkat çekerek yatırımcıların gözdesi hâline geldiğini vurguladı ve geçtiğimiz haftalarda bizim de sizlere aktardığımız Başkan Joe Biden’ın imzaladığı kararnameye dikkat çekti.

'ÖDEME SİSTEMLERİ GİBİ KONULARDA FAYDA SAĞLIYOR'

Kripto paraların birçok Amerikalının yatırım kararı almasında önemli rol oynadığını söyleyen Yellen, bu teknolojilerin ödeme sistemleri, inovasyon gibi konularda birçok faydasının bulunduğunu da sözlerine ekledi. Ancak 75 yaşındaki siyasetçi; yasa dışı kullanım, finansal istikrar ve yatırımcıların korunması konusunda şüphelerinin bulunduğunu da belirtmeden geçmedi.

Bakanın bu açıklamalarından sonra ise lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 45 bin doların üstüne çıkarak bir yükselme yaşadı. Daha sonra 45 bin doların altına geri düştü.

Yellen son olarak, Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını etkilediğini vurguladı ve ABD’nin kısa vadede Rusya’ya bağımlı olduğu konuları azaltmayı planladığını ifade ederek Çin'e yaptırım uygulamanın uygun olduğunu düşünmediklerini aktardı. FED’in faiz kararı ile ilgili de konuşan bakan, iyimser düşündüğünü ve faizin normale döneceğini sözlerine ekledi.