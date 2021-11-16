Bitcoin fiyatlarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (16 Kasım 2021)

16 Kasım 2021 Salı, 10:44

Kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta tarihi reko zirveyi gören Bitcoin yüzde 10'luk bir gerileme kaydetti.

Dün 3 trilyon doların üstünde seyreden piyasaların toplam büyüklüğü 2.8 trilyon dolara gerilerken Bitcoin'deki değer kaybı ortalamanın üzerinde seyretti.

BTC yüzde 7.1 değer kayberek 61 bin 222 dolar seviyesine indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti de yüzde 41.23'e düştü.

Ethereum'daki değer kaybı BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 7.6 azalarak 4 bin 351 dolar oldu.

Ripple'de ise değer kaybı görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 6.8 düşere 1.13 dolar seviyesine geldi.

DOGE'un fiyatı yüzde 5 azalarak 25 centin altına indi.

BIDEN VERGİ ZORUNLULUĞU GETİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalaması da düşüşe sebep olarak gösteriliyor.