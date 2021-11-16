Bitcoin fiyatlarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (16 Kasım 2021)
Geçtiğimiz hafta rekor yükselişle tarihi zirveye ulaşan Bitcoin, sert düşüşe geçti. Bitcoin 68 bin dolara kadar çıkarken, Ethereum ise 5 bin dolar sınırına yaklaştı.
Kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta tarihi reko zirveyi gören Bitcoin yüzde 10'luk bir gerileme kaydetti.
Dün 3 trilyon doların üstünde seyreden piyasaların toplam büyüklüğü 2.8 trilyon dolara gerilerken Bitcoin'deki değer kaybı ortalamanın üzerinde seyretti.
BTC yüzde 7.1 değer kayberek 61 bin 222 dolar seviyesine indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti de yüzde 41.23'e düştü.
Ethereum'daki değer kaybı BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 7.6 azalarak 4 bin 351 dolar oldu.
Ripple'de ise değer kaybı görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 6.8 düşere 1.13 dolar seviyesine geldi.
DOGE'un fiyatı yüzde 5 azalarak 25 centin altına indi.
BIDEN VERGİ ZORUNLULUĞU GETİRDİ
ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalaması da düşüşe sebep olarak gösteriliyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Patronlardan asgari ücret talebi
- İşte samuray kılıçlı caninin evi
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- 'Bana bu işleri yaptıranlar Soylu’nun ekibiydi'
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- Dikkat çeken 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'li isim, AKP-FETÖ ilişkisini tek tek anlattı
- Yunan basınından 'Erdoğan' iddiası