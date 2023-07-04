Bitcoin güne 31.000 dolar seviyesinde alıcı bularak başladı
Kripto paralar bayram haftasında görülen dar bant aralığındaki hareketliliğe son vererek yeni haftaya alıcılı başladı. Dün dünyanın en büyük fon yöneticisi BlackRock’tan gelen haber piyasada hareketlilik yarattı. Bitcoin 2023 yılı zirvesine yaklaşarak 31.380 dolar seviyesini test etti. Yeni günde lider kripto para Bitcoin 31.000 dolar seviyelerinden alıcı bulurken, Ethereum da 1.950 dolar seviyesinde hareketlilik gösteriyor.
Geçtiğimiz hafta SEC, BlackRock’un yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusunun yetersiz bulmuştu. SEC başvurularda gerekli güncellemelerin yapılarak tekrar başvurma imkanı da sunmuştu.
Dün BlackRock’un Bitcoin ETF başvurusunu güncelleyerek tekrar SEC’e iletmesiyle daha önceki başvurunun reddiyle düşen Bitcoin, başvurunun ardından yükseldi.
BlackRock, Fidelity, Morgan Stanley gibi dünya devlerinin piyasaya akın ettiği bu günler bize boğa sezonunun kapılarının aralandığının göstergesi.
Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz'un CoinShares verilerinden aktarığına göre, kripto para yatırım ürünlerine iki haftada toplam 334 milyon dolarlık giriş oldu. Geçen hafta piyasaya giren 125 milyon doların 123 milyon dolarını Bitcoin oluşturması yatırımcıların ilk tercihlerinin Bitcoin olduğunu gösteriyor. Kripto piyasanın toplam değeri yükselişine devam ederek gün itibariyle 1.17 trilyon doların üzerinde seyrediyor.
ALTCOINLERDE SON DURUM
Altcoinlerde ise ayrışan TROY iki günde yüzde 110 artışla liderliği eline alırken, QI yüzde 23 artışla ikinci ve yüzde 18’lik hareketiyle onu takip eden OXT ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar.
Makro gündemde bugün veri bulunmasa da piyasalar yarın yayımlanacak olan FOMC tutanaklarına odaklanmış vaziyette. Olası olumsuz sinyaller kriptolarda ufak geri çekilmelere neden olabileceği gibi Bitcoin’de güçlü duruşun devam ettiğini belirtmek gerek.
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