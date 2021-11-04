Bitcoin milyoneri servetini çaldırdı
Tuenti'nin kurucularından Zaryn Dentzel, saldırıya uğrayıp, tüm servetini çaldırdı.
2006 yılında kurulan İspanyol Facebook olarak bilinen sosyal ağ Tuenti'nin kurucularından Zaryn Dentzel, maskeli bir çete tarafından işkenceye uğradıktan sonra servetinin çalındığını söyledi.
Dentzel, polise dört ya da beş kişilik bir çetenin salı günü saat 15.00 sularında Prado Sanat Galerisi yakınlarındaki dairesine zorla girdiğini bildirdi. Dentzel’ın ifadesine göre; Maskeli çete, dairedeki güvenlik kameralarını kapattıktan sonra Dentzel’i bağladılar, ağzını kapadılar ve gözlerine bir sprey sıktılar.
4 SAAT İŞKENCE GÖRDÜ
38 yaşındaki Dentzel, dört saatten fazla işkence gördüğünü söylediği bildirildi. İspanyol medyasına göre, adamların kendisine Taser tabancasıyla (elektroşok silahı) birkaç kez vurduğunu anlattı.
BİTCOİN ŞİFRESİ ÇALINDI
Dentzel'i alıkoyan kişiler, bitcoin hesabının yanı sıra dizüstü bilgisayarları, birkaç telefonu, bir tablet bilgisayarı ve şifrelerle kaçtı.
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