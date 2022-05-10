Bitcoin ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum (10 Mayıs 2022)

10 Mayıs 2022 Salı, 11:28

Kripto para piyasaları gerilemeye devam ediyor. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 8.6 değer kaybetti ve 1.5 trilyon doların altına indi.

Saat 08.00 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 7.6 oldu. BTC'nin fiyatı 31 bin 134 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bitcoin gece saatlerinde 29 bin dolar seviyesine kadar gerilese de 31 bin dolar seviyesine çıkmayı başardı. BTC'nin son 1 haftalık değer kaybı ise yüzde 20'ye yaklaştı.

Ethereum'daki kayıp ise son 24 saatte BTC'ye göre daha az oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 5.2 düşerek 2 bin 338 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin'deki değer kaybı yüzde 10'u geçti. XRP'nin fiyatı yüzde 10.3 düşerek 51 cente indi.

DOGE ise yüzde 10.8 değer kaybetti ve 11 centin altını gördü.