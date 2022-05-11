Bitcoin ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum (11 Mayıs 2022)

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:15

Kripto para piyasalarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 7.5 düşerek 1.44 trilyon dolara indi.

Saat 10.25 itibariyle Bitcoin yüzde 3.9 düştü. BTC'nin fiyatı 30 bin 718 dolar olurken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.39'a yükseldi.

Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.1 düşerek 2 bin 325 dolara indi.

Ripple ve Dogecoin de düşüşünü sürdürdü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.6 düşerek 50 cente geriledi. DOGE ise yüzde 7.9 düştü ve 10 cent oldu. Ancak DOGE'un rakiplerinin daha fazla değer kaybetmesi nedeniyle DOGE en büyük 10 kripto para arasına girdi.