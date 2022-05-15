15 Mayıs 2022 Pazar, 15:06

Kripto dünyasında bu hafta yaşanan büyük deprem sonrası Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor. Dünyanın en büyük 10 kripto parası arasında olan Luna’nın bütün değerini silmesi ve sonrasında Binance’da liste dışı bırakılması kripto piyasasını sarsmıştı.

Geçtiğimiz hafta yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla ilgili endişeler, riskli yatırımlar olarak görülen kriptolarda satış dalgasını beraberinde getirdi. Sonrasında Terra topluluğuna ve bu topluluğa ait kripto paralar TerraUSD (UST) ve Luna’da gerçekleşen manipülasyonlar piyasada çok sert panik satışlarına neden oldu.

LUNA, 120 DOLARDAN SIFIRA İNDİ

UST’deki değer kaybı sonrası rezerv olarak kullanılan LUNA’ların basılmasıyla birlikte piyasada LUNA miktarı bollaştı. Her basılan yeni LUNA ile birlikte arz fazlalaşınca coin'in fiyatında sert gerileme görüldü.

Nisan ayında 120 dolar seviyesine dayanan LUNA, UST’nin sabitliğinin bozulmasıyla birlikte geçtiğimiz cuma günü 0.00000112 dolara kadar düştü.

BINANCE, UST VE LUNA’YI LİSTEDEN ÇIKARDI

İki coinin sert gerilemesi sonrası Binance borsası LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR paritelerinde işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

BİTCOİN 30 BİN DOLAR SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Bitcoin hafta içinde 26 bin doların altını gördü. Ethereum ise 1500 dolar seviyelerine geriledi. Dip seviyelerden yapılan alımların etkisiyle hafta sonuna doğru kısmen toparlanan Bitcoin 30 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Kripto paraların toplam piyasa değeri hafta içi yaklaşık 250 milyar dolarlık satışla 1 trilyon 433 milyar dolardan 1 trilyon 180 milyar dolara inmişti.

PİYASADAKİ DURUM

Bitcoin 29 bin 700 dolar seviyelerinden işlem görürken Ethereum da 2 bin dolarlık kritik seviyenin etrafında işlem gördü. Ethereum dün 1950 dolara gerilemesinin ardından bu sabah 2 bin 35 dolara çıktı.

Dogecoin 0,088 dolardan Solana ise 51 dolardan işlem gördü. Cardano ise kısmi yükselişi ile dikkat çekerek 0,54 dolardan işlem gördü.

Aşırı oynak hareket eden LUNA ise 0,0004 dolar seviyesinde işlem gördü. Binance tarafından delist edilen LUNA’da son 24 saatte kısa sürede yüzde 100’ün üzerinde artışlar ve düşüşler görüldü.

Washington merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Monex USA yöneticisi Juan Perez, kripto piyasasının kısa vadeli yörüngesini tahmin etmenin zor olduğunu ancak en kötüsünün bitmiş olabileceğini belirtti.