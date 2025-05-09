Bitcoin yeniden zirvede: Kriptoda yükseliş sürüyor!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:33

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:33

ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle Bitcoin’in fiyatı, 7 Şubat’tan bu yana ilk kez 100 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasasına ilişkin veriler sağlayan Coinmarketcap’e göre, Bitcoin dahil küresel piyasanın toplam değeri 3 trilyon 110 milyar dolara yükseldi.

Piyasanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,8’in üzerinde değer kazanarak 100 bin doları geçti.

Saat 09.30 itibarıyla 103 bin 164 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 6’yı aştı.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

Piyasa değerine göre ikinci sırada bulunan Ethereum da yaklaşık yüzde 11 değer kazanarak 2 bin dolar seviyesini geride bıraktı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın bu hafta İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya geleceğinin açıklanmasının ardından, Çin tarafı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng’ın ABD’li muhataplarıyla görüşeceğini bildirmişti.

Analistler, ABD ile İngiltere arasında bugün varılan ticaret anlaşmasının da piyasalarda pozitif bir hava yarattığına dikkat çekiyor.