Kripto devi uyanıyor: Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırında!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:32

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:32

Bitcoin, şubat ayı sonlarından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yeniden 100 bin dolar sınırına yaklaştı.

BÜYÜK DEĞER KAYBI YAŞAMIŞTI

Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikaları, hem hisse senedi piyasalarında hem de dijital varlıklarda sert düşüşlere neden olurken Bitcoin üzerinde de baskı yaratmıştı. 20 Ocak'ta Trump’ın ikinci kez başkanlık görevine başlamasıyla yaklaşık 109 bin dolarlık rekor seviyeyi gören Bitcoin, bu tarihten sonra yüzde 30’a varan bir değer kaybı yaşamıştı.

100 BİN DOLAR SINIRINDA

Piyasa değeri en yüksek kripto varlık olan Bitcoin, yüzde 3,1 oranında artış göstererek 97 bin 483 dolara kadar tırmandı ve böylece 21 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Bitcoin, en son 7 Şubat tarihinde 100 bin dolar seviyesinden işlem görmüştü.