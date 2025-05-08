Bitcoin'den büyük geri dönüş: Yeniden 100 bine dayandı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:28

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:28

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün “büyük” bir ticaret anlaşması açıklayacağını duyurması, küresel piyasalarda iyimser bir hava yarattı. Jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik verilerle birlikte piyasalarda hareketlilik sürerken, riskli varlıklar arasında yer alan kripto paralarda da yükseliş gözlemleniyor.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Dün piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı vardı. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve oranları yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında sabit tuttu. Banka yetkilileri, enflasyonda yukarı yönlü risklerin artabileceğini ve işsizliğin yükselebileceğini belirtti.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin günü 96 bin 203 dolar ile 99 bin 414 dolar aralığında geçirerek 97 bin 28 dolarda tamamladı. Yeni günün sabah saatlerinde ise 99 bin 262 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Bitcoin’deki yukarı yönlü hareket Ethereum’u da etkiledi. Ethereum, dünü 1.786 ile 1.849 dolar aralığında geçirdikten sonra 1.811 dolardan kapattı. Yeni işlem gününde ise sabah saatlerinde 1.916 dolara kadar yükselerek 1.912 dolardan işlem görüyor.