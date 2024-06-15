Bitcoin'de 4 hafta sonra ilk!

Bitcoin'in fiyatı Cuma günü 65 bin dolara düşerek dört haftanın en düşük seviyesini gördü.

AA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 09:14
Bitcoin'de 4 hafta sonra ilk!
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Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 65 bin dolara kadar geriledi. 

Bitcoin fiyatı en son 17 Mayıs'ta 65 bin dolar seviyelerine düşmüştü.

Ethereum da bir düşüş yaşadı ve yüzde 2,4 düşüşle 3.402 dolara geriledi. 

Bu arada bazı altcoinlerin fiyatlarının gün içinde yaklaşık yüzde 10 düştüğü görüldü.

Kripto para piyasasının toplam değeri günlük yüzde 2,7 kayıpla 2,36 trilyon dolar seviyesinde yer alırken, hakimiyet olarak bilinen Bitcoin'in payı ise yüzde 54,5 seviyesinde gerçekleşti. 

CoinMarketCap'e göre Ethereum'un oranı ise yüzde 17,2 seviyesindeydi.


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