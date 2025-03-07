Trump'tan 'stratejik' Bitcoin hamlesi: Kararname imzalandı!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:14

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:14

Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturma sözünü yerine getirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulmasına yönelik kararnameyi imzaladığını aktaran Sacks, "Bu kararname, Başkan Trump'ın ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sacks, söz konusu rezervin federal hükümetin elinde bulunan ve el konulan Bitcoin'ler ile oluşturulacağını belirterek, vergi mükelleflerine ek bir maliyet getirmeyeceğini bildirdi.

ABD HÜKÜMETİ NE KADAR BİTCOİN'E SAHİP?

ABD hükümetinin yaklaşık 200 bin Bitcoin'e sahip olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Sacks, ancak bugüne kadar kapsamlı bir denetim yapılmadığını ve kararnameyle federal hükümetin dijital varlıklarının tam olarak hesaplanmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

Sacks, ABD'nin rezerve yatırılan Bitcoin'leri satmayacağını belirterek, "Bitcoin'in erken satışı, ABD vergi mükelleflerine şimdiden 17 milyar dolardan fazla kayıp yaşattı. Artık federal hükümet, elindeki varlıkların değerini en üst düzeye çıkarmak için bir stratejiye sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sacks, Hazine ve Ticaret bakanlarına ek bir vergi yükü oluşturmadan, daha fazla Bitcoin edinmek için bütçeden bağımsız stratejiler geliştirme yetkisi verildiğini kaydetti.

Kararname ile Bitcoin dışındaki dijital varlıklardan oluşan bir dijital varlık stokunun da oluşturulduğunu vurgulayan Sacks, hükümetin bu stok için yalnızca el koyma işlemleri yoluyla elde edilen varlıkları kullanacağını ve ek bir varlık alımı yapmayacağını aktardı.

TRUMP'IN BİTCOİN POLİTİKASI: DÜNÜ VE YARINI

Donald Trump'ın Bitcoin ile ilgili tutumu, yıllar içinde önemli değişiklikler gösterdi. Başkan olmadan önce ve ilk başkanlık döneminde (2017-2021), Trump kripto paralara karşı olumsuz bir tavır sergilemişti. Özellikle 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, Bitcoin ve diğer kripto paraların para olmadığını, değerlerinin yüksek derecede dalgalı ve "havadan" ibaret olduğunu belirtmiş, ayrıca düzenlenmemiş kripto varlıkların yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırabileceğini ifade etmişti. ?

Ancak, 2024 yılındaki başkanlık seçimleri sürecinde Trump'ın kripto paralara yönelik tutumu belirgin bir şekilde değişti. Seçim kampanyası sırasında, Bitcoin ve diğer kripto paralara destek veren açıklamalarda bulunan Trump, ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapma sözü verdi.

Başkanlık görevine yeniden başlamasının ardından, Trump bu vaatlerini hayata geçirmek için somut adımlar attı. 7 Mart 2025 tarihinde imzaladığı bir yürütme emriyle, hükümetin elinde bulunan yaklaşık 200 bin Bitcoin'den oluşan ve 'dijital Fort Knox' olarak adlandırılan ulusal Bitcoin rezervi oluşturdu.

Bu rezerv, hükümetin elindeki Bitcoin'lerin satılmayarak değer saklama aracı olarak tutulmasını öngörmekte. Ayrıca, yönetimi altında kripto dostu politikalar geliştiren Trump, Beyaz Saray'da bir 'Kripto Zirvesi' de düzenledi.

Trump'ın bu adımları, kripto para piyasalarında olumlu bir etki yarattı ve Bitcoin'in değeri böylelikle 100 bin dolar seviyesini aştı. Bu gelişmeler, ABD'nin kripto para ekosisteminde lider bir konuma gelme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmekte.

Geleceğe yönelik olarak, Trump yönetiminin kripto para sektörüne daha fazla entegrasyon sağlaması ve düzenleyici belirsizlikleri gidermesi beklenmekte. Bu kapsamda, kripto para dostu politikaların devam etmesi ve ABD'nin küresel kripto piyasasında lider bir rol üstlenmesi hedeflenmekte.