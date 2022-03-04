Son dakika: Altın fiyatlarında son durum (4 Mart 2022 Cuma)

04 Mart 2022 Cuma, 09:29

Altın, Rusya’nın Ukrayna saldırısını şiddetlendirmesi sonrası enerji, tahıl ve metal akışında yaşanacak bozulmalarla ekonomik çöküşü ihtimalini değerlendiriyor. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artış küresel büyüme ve enflasyon artışıyla ilgili endişelere neden oluyor.

Güvenli varlıklara talebin artması sonrası gram altın 873 TL civarında işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 430 TL'den alıcı bulurken, bin 447 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 863 TL'den alınırken, 2 bin 894 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 708 TL'den alınırken, 5 bin 768 TL'den satılmaya başladı.