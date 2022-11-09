Bitcoin’de sert düşüş
Binance ve FTX arasında yaşanan gerginlik kripto piyasalarında satışa neden oldu. Bitcoin 18 binler seviyelerine kadar geri çekildi.
Kripto piyasaları, Binance CEO’su CZ ile FTX CEO’su Sam Bankman-Fried arasında yaşanan gerginlik sonrasında sert düştü.
Geçtiğimiz günlerde CZ’nin FTX’in yerel tokenı FTT’deki tüm pozisyonlarını kapattığını açıklaması FTX’in iflasına dair endişelerin artmasına sebep olmuş, Sam Bankman-Fried ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtmişti.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Binance, Salı günü rakibi FTX’i satın almak için konuşmaların başladığını duyurdu. Açıklamanın ardından önce sınırlı bir yükseliş yaşayıp 20 binin üzerine çıkan Bitcoin daha sonra gelen satışlarla 18 binler seviyesine kadar geriledi.
Bitcoin söz konusu olayın yaşanmasından önce 2 haftadır 20 bin doların altını test etmiyordu.
FTT ise 2 gün içerisinde 25 dolar seviyesinden 5 dolar civarına düştü.
2018'den beri Binance ve FTX arasındaki soğuk savaşın devam ettiği biliniyor.
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