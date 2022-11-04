Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş sürüyor

04 Kasım 2022 Cuma, 12:56

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ekim ayında 135.9'a düştü.

Daha önce 136.3 olarak açıklanan eylül gıda fiyatları endeksi de 136.0 seviyesine revize edildi.

Fiyatlar genel olarak düşse de, tahıl endeksi Ukrayna'dan yapılan ihracatla ilgili belirsizlikler ve ABD üretimindeki aşağı yönlü revizyon nedeniyle yüzde 3 arttı, buğday yüzde 3.2 yükseldi.