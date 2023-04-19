Bitcoin'de sert düşüş: Yüzde 3 değer kaybetti
Bitcoin 30.000 doların hemen üzerindeyken gelen sert satışla 20 dakika içerisinde 29.135 dolara geriledi.
Pazartesi günü 29.100 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün 30.400 doların üzerini görmüş ancak yükselişi bu seviyede durmuştu.
Bitcoin yeni güne kararsız başlamasının ardından TSİ 11.05'te 30.030 dolardan işlem görürken ani bir satış geldi. 11.25'te 29.135 dolara kadar geriledi. Yani 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti.
Ardından hafif yükselişle 29.200 doların üzerine çıktı.
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