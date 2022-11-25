Bizde Varız Platformu'ndan miting çağrısı
Bizde Varız Platformu'ndan Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, 3600 ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi sözleşmeli personele şartsız kadro verilmesi gibi konuları içinde barındıran miting çağrısı yapıldı.
13 ayrı sivil toplum örgütünün oluşturduğu Bizde Varız Platformu, 26 Kasım'da Ankara'da Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, 3600 ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi sözleşmeli personele şartsız kadro verilmesi, açlık sınırına yaklaşmış ücretlerin yoksulluk sınırı üzerine çıkırılması talepleriyle düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Sonra her şey değişti'
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- O hastanenin şüpheli sicili
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Kemal Okuyan: 'Mutlak karanlığa mahkûm değiliz'
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması