Bizde Varız Platformu'ndan miting çağrısı

Bizde Varız Platformu'ndan Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, 3600 ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi sözleşmeli personele şartsız kadro verilmesi gibi konuları içinde barındıran miting çağrısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 15:11
Bizde Varız Platformu'ndan miting çağrısı
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13 ayrı sivil toplum örgütünün oluşturduğu Bizde Varız Platformu, 26 Kasım'da Ankara'da Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, 3600 ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi sözleşmeli personele şartsız kadro verilmesi, açlık sınırına yaklaşmış ücretlerin yoksulluk sınırı üzerine çıkırılması talepleriyle düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.



Ekonomik kriz enflasyon asgari ücret 3600 EK GÖSTERGE

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