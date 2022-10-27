İktidara yakınlığıyla bilinen Necmettin Batırel'den 'ekonomik kriz' savunması: 'Etrafınıza bakın, kadın-erkek herkes göbekli'

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:17

Yurttaşlar günden güne artan hayat pahalılığı karşısında ezilirken, Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını savundu.

'Şakkadanak' diyaloğu ile tanınan Batırel paylaşımında, "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın" dedi.

Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın — Necmettin Batırel (@necmbatirel) October 26, 2022

Batırel'in paylaşımını alıntılayan Özgür Demirtaş ise, "Allahım sabır. Hükümet işte bu beyefendinin dediği şeyi yaptı. Tweet burada bitti" ifadelerini kullandı.