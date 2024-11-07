SGK uzmanından çarpıcı asgari ücret uyarısı: 'Zamla birlikte borçlar da artacak'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun köşe yazısında asgari ücrete yapılacak zammın prim borçlanmalarını nasıl etkileyeceği konusunda uyarılarda bulundu.
SGK'ya prim borçlanması başvurusunda bulunacak kişilerin başvuru tarihinden önce işlemleri tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Askerlik, doktora eğitimi, tıpta uzmanlık gibi durumlardaki eksik prim günleri için SGK’ya başvurarak borçlanma yapılabiliyor. Bu borçlanmalar, asgari ücret üzerinden hesaplandığı için, asgari ücrette yapılacak bir artış, borçlanma miktarını da etkileyerek, yeni ücret üzerinden işlem yapılmasına sebep olacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu konuyla ilgili tüm detayları aktardı.
Eksik prim gün sayısını tamamlamak isteyen kişiler, askerlik, doğum, yurtdışı borçlanması gibi durumlarda SGK’ya başvuru yaparak prim borçlanması talep edebilirler.
ZAM ORANI DOĞRULTUSUNDA ARTIŞ
Özgür Erdursun’un köşe yazısında belirttiği bilgilere göre, “Borçlanma tutarları asgari ücretin brüt tutarına göre belirleniyor. Borçlanmalar asgari ücretin yüzde 32’sidir. Yurtdışı borçlanması ise yüzde 45’dir” dedi ve yazısına şu şekilde devam etti:
“31 Aralık 2024’e kadar SGK’ya prim borçlanması için müracaatta bulunacaklar mevcut asgari ücrete göre borçlanma yapacaklar. ve sonrasında SGK’ya prim borçlanması yapacak olanlar asgari ücrete yapılacak zam oranında yeni tutarlarla borçlanma yapacaklar.”
ZAMSIZ ÖDEME İÇİN 30 GÜN
Asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 25-30 arasında olacağı öngörülüyor. Bu artışı etkilememek isteyenler 31 Aralık 2024’e kadar borçlanmalarını yapabilirler. Borç tebliğ edildikten sonra yurtdışı borçlanmalarını 90 gün, diğer borçlanmaları ise 30 gün içinde zamsız ödeyebilirler.
Erdursun, yazısını “Borçlanmalar, asgari ücret ve yedi buçuk katına kadar herhangi bir tutara göre yapılabiliyor” şeklinde sonlandırdı.
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