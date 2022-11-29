BlockFi nedir? BlockFi iflas mı etti? BlockFi neden iflas etti?

29 Kasım 2022 Salı, 12:36

FTX'nin batışının ardından yeterli nakite sahip olduğunu duyuran BlockFi, New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti. İşte ayrıntılar...

BLOCKFİ NEDİR?

BlockFi, 2017'de ABD'nin New Jersey eyaletinde kurulan bir kripto para kredi kuruluşudur.

BLOCKFİ NEDEN İFLAS ETTİ?

FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu. Ancak şirket dün New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirketin, iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu. BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti. BlockFi, 28 Kasım'da Bölüm 11 için iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ndeki başvuru, şirketi ve sekiz yan kuruluşunu kapsıyor. Bu gelişme, FTX'in çöküşünden sonra birkaç gündür şirketin finansal durumuyla ilgili spekülasyonların ardından gerçekleşti.