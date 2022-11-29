Kriptoda bir iflas daha: BlockFi başvuru yaptı

29 Kasım 2022 Salı, 09:53

ABD merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi, iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

FTX'LE KREDİ ANLAŞMASI VARDI

FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.

Ancak şirket dün New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirketin, iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu.

BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.

BlockFi, 28 Kasım'da Bölüm 11 için iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ndeki başvuru, şirketi ve sekiz yan kuruluşunu kapsıyor. Bu gelişme, FTX'in çöküşünden sonra birkaç gündür şirketin finansal durumuyla ilgili spekülasyonların ardından gerçekleşti.

BlockFi'nin yaptığı bir açıklamaya göre şirketin elinde 256,9 milyon dolar bulunuyor. Şirket, çalışan maaşlarının ödenmesi ve çalışanlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesi için önergeler verdi. BlockFi ayrıca şirketin, faaliyetleri açısından kritik işlevler için eğitimli iç kaynakları elinde tutmasını sağlamak adına bir 'Kilit Çalışanı Muhafaza Etme Planı' oluşturmayı amaçlıyor ve masrafları azaltmak için de için bir dahili plan oluşturduğunu belirtiyor.

Açıklamaya göre BlockFi International, Bermuda Yüksek Mahkemesi'ne de iflas başvurusunda bulundu.