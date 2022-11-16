Kripto dünyasında iflaslar artıyor: BlockFi de iflas yolunda

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:06

FTX'in iflası sonrası para çekimlerini durduran BlockFi'nin iflas başvurusunda bulunacağını belirtildi.

Kripto paralardaki değer kaybıyla likitide sıkışıklığına giren BlockFi, Temmuz ayında FTX ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması yaparak kurtulmuştu. BlockFi 2. çeyrek sonu itibarıyla 1.8 milyar dolarlık toplam kredi büyüklüğüne, 2.6 milyar dolarlık ise mevduat büyüklüğüne ulaşmıştı.

ŞİRKET GEREKLİ PLANLARI YAPTI

Kripto para piyasasında FTX'in iflasıyla başlayan çalkantı hız kesmeden devam ediyor. Kripto para alım-satımı yanında faizli mevduat ve kredi hizmetleri de sunan BlockFi iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD merkezli BlockFi çalışanlarını işten çıkarmak ve yasal iflas başvurusunda bulunmak için gerekli planları hazırladı. 2017 yılında Zac Prince ve Flori Marquez kurulan BlockFi çeşitli geleneksel bankacılık hizmetlerini kripto para alanında sunmayı amaçlıyordu.

YÜKSEK FAİZ ÖDEMESİ YAPIYORDU

Habertürk'te yer alan habere göre platform, son olarak Bitcoin ve Ethereum hesaplarına yıllık yüzde 5,5 faiz ödemesi yapıyordu. BlockFi sabit coinlere ise yıllık yüzde 11,5 faiz veriyordu. Bu bir anlamda dolar hesabına geleneksel bankaların çok üstünde bir şekilde getiri sağladığı anlamına geliyordu.

FTX, BLOCKFİ'YE 400 MİLYON DOLAR LİKİDİTE SAĞLAMIŞTI

BlockFi geçen yıl 3 milyar dolarlık değerlemeyle 300 milyon dolarlık yatırım almıştı. Kripto paralarda bu yıl yaşanan düşüş ise firmayı zor durumda bıraktı. Bugün iflas etmiş durumda olan FTX zordaki BlockFi'ye 400 milyon dolar likidite sağlamıştı. Yapılan anlaşma kapsamında FTX'in 240 milyon dolara BlockFi'yi satın alma opsiyonu bulunuyordu.

MÜŞTERİ SAYISI 650 BİN

Söz konusu 400 milyon dolar BlockFi'ye vadeli kredi şeklinde sunulmuştu. Firma bu parayı ihtiyaç halinde kullanacaktı. FTX'in iflasıyla BlockFi de likidite sıkışıklığı yaşadı. BlockFi gerekli lisansları almadan mevduat ve kredi hizmetleri sunduğu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 100 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

BlocFi'nin yayımladığı verilere göre 2. çeyrek sonu itibarıyla firmanın toplam kredi büyüklüğü 1,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bunun 1,5 milyar doları kurumsal müşterilere verilen kredilerden oluşuyordu.

Haziran sonu itibarıyla faizsiz olarak BlockFi cüzdanlarında 500 milyon dolar bulunuyordu. Faiz getirili mevduatların toplamı ise 2,6 milyar dolara ulaşmıştı. BlockFi'nin 650 bin müşterisi bulunuyordu.