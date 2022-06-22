Elektriğe zam kapıda mı? 'Bloomberg'e konuşan yetkili' zam planını açıkladı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:40

Elektrik dağıtım şirketlerinin, elektrikte yeni bir zam için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüğüne ve görüşmede, elektriğe yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapılması üzerinde anlaşıldığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Mustafa Yılmaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" demişti.

"KADEMELİ ZAM PLANI"

Bloomberg’ün haberine göre, ismini vermeyen iki yetkili elektrik dağıtım şirketlerinin 21 yöneticisinin geçen hafta Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK yöneticileriyle bir araya gelerek sektörün sorunlarını konuştuğunu ifade etti.

EPDK tarafından gelen yalanlama açıklamasının üzerine, enerji şirketleri ile gerçekleştirilen toplantıya hakim kaynaklar, konuya ilişkin yeni bir iddiada bulundu. İsmini vermek istemeyen iki yetkilinin aktardığına göre elektriğe tek seferde büyük bir zam yapmak yerine yıl içinde kademeli olarak zam yapılması planlanıyor.

"TÜRK LİRASI ZAYIFLARKEN..."

Şirketler, toplantıda yetkililere geçen yıl enerji fiyatları dünya genelinde artarken ve Türk Lirası zayıflarken kayıplarının 20 milyon liraya kadar çıktığını belirterek, bu yıl daha yüksek liste fiyatları koyulmadığında durumun daha da zorlayıcı olacağının altını çizdi.

EN SON 1 HAZİRANDA ZAM GELMİŞTİ

Elektriğe zam geleceğine yönelik iddialar son zammın çok yeni geldiğini ve yurtaşın zamlar altında ezildiğini hatırlattı. 1 hazirandan itibaren uygulanılmaya başlayan zamlara göre; ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129.0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192.7977 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208.9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278.0099 kuruş olarak belirlendi.