Bloomberg'ten rezerv artışı yorumu: 'Ancak döviz müdahalesi ile olur'

07 Ağustos 2022 Pazar, 15:38

Bloomberg'e konuşan yetkililer, Rusya'nın Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye'ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceğini söylemişti. Bu haberin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv verilerini paylaştı. Merkez tarfından paylaşılan verilere göre toplam rezervler 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolara çıkmıştı. Böylelikle rezervlerde 4 Şubat haftasından bu yana en hızlı yükseliş gerçekleşmişti.

Bloomberg'ten Beril Akman'ın haberine göre; Türkiye'nin resmi rezervleri Rusya'nın Akkuyu için milyar dolarlar göndermesiyle yükseldi.

"ANCAK DÖVİZ MÜDAHALESİ İLE OLUR"

Merkez Bankası'nın bir taraftan liralaşma vurgusunu devam ettirmesi diğer taraftan da rezervlerini arttırmaya çalışmasını, döviz müdahalelerinin sürmesi ile açıklanabileceğinin söylendiği haberde, ticari bankalardan 2 milyar dolar borç aldığı bilgisi yer alıyor.

Ayrıca diğer merkez bankalarından, Uluslararası Para Fonu'ndan veya Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan yaklaşık 1.8 milyar dolar alındığı bilgisi de yer alıyor.

"Merkez Bankası, transferlerin kesin kökenleri sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı" ifadelerine yer verilen haberde Bloomberg Economics'in ülkenin lirayı desteklemek için bu yıl şimdiye kadar döviz piyasasına 66 milyar dolara kadar müdahale ettiğini tahmin ediyor.

