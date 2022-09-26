BluTV'den üyelik ücretlerine bir zam daha
Dijital yayın platformu BluTV'nin abonelik ücretlerine zam geldi. 20 Eylül 2022'den önce oluşturulmuş aylık ve yıllık üyeliklerde ücret artışı, bir sonraki ödeme yenileme döneminde geçerli olacak.
Dijital yayın platformu BluTV, en son haziran ayında zam yaptığı abonelik ücretlerini yeniden artırdı.
BluTV'den yapılan açıklamaya göre, yapılan zamın ardından aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL olarak yansıtılacak.
20 Eylül 2022'den önce oluşturulmuş aylık ve yıllık üyeliklerde ücret artışı, bir sonraki ödeme yenileme döneminde geçerli olacak.
Son olarak Haziran ayında abonelik ücretlerinde artışa giden BluTV'de, aylık üyelik ücreti; kredi/banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 34,90 TL'ydi.
Yıllık üyelik ücreti; kredi/banka kartına taksit seçeneği ile 22,90 TL'ydi (12 = 274,80 TL).
Video Haberler
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- İşte vize işkencesinin perde arkası