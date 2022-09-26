BluTV'den üyelik ücretlerine bir zam daha

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:40

Dijital yayın platformu BluTV, en son haziran ayında zam yaptığı abonelik ücretlerini yeniden artırdı.

BluTV'den yapılan açıklamaya göre, yapılan zamın ardından aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL olarak yansıtılacak.

20 Eylül 2022'den önce oluşturulmuş aylık ve yıllık üyeliklerde ücret artışı, bir sonraki ödeme yenileme döneminde geçerli olacak.

Son olarak Haziran ayında abonelik ücretlerinde artışa giden BluTV'de, aylık üyelik ücreti; kredi/banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 34,90 TL'ydi.

Yıllık üyelik ücreti; kredi/banka kartına taksit seçeneği ile 22,90 TL'ydi (12 = 274,80 TL).