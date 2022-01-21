Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir kriz daha: BluTV sözleşmeden çekildi
Yakın zamanda sürpriz şekilde final yaparak izleyicilerine veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi BluTv ile anlaşma yapmıştı. Başrolünde Oktay Kaynarca yerine Ozan Akbaba'nın olacağı diziyle ilgili ATV harekete geçti. ATV'nin dava açtığını öğrenen BluTV'nin son olarak sözleşmeden çekildiği iddia edildi.
Kısa süre önce sürpriz bir şekilde final kararı alan fakat dijital platformda yeniden izleyicilerle buluşacağı konuşulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kriz yaşandı.
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon yayınladığı ATV'nin yönetimiyle sorun yaşayınca yayından kaldırılmıştı. Yapımcı şirket ile kanal arasındaki sözleşme krizinden sonra dizi hiçbir açıklama yapılmayan yayından final yapmıştı.
200. BÖLÜM YENİLENMİŞ HALİYLE YAYINLANACAKTI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni yapımcısı BVB Yapım'ın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra BluTV ile anlaştı. Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle "Son Efsane" adında sinema filmine dönüştüren Eşkıya ekibi ayrıca şubat ayı için Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba'nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı.
'BLUTV SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLDİ' İDDİASI
Bu gelişme üzerine ATV, BVB Yapım'a 165 milyonluk dava açacağını duyurdu. Anlaşmazlıktan sonra BluTV de BVB Yapım'la yaptığı sözleşmeden çekildi. BluTV, oluşan baskı nedeniyle Eşkıya ekibinin başka bir iş yapma önerisini bile şu aşamada kabul etmedi.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı
- Tarımsal girdi enflasyonunda rekor
- EPGİS Başkanı Aktaş'tan akaryakıt istasyonlarına uyarı
- Irak'ta IŞİD orduya saldırdı: 11 asker öldü
- Benzine ve motorine gizli zam!
- TDP'de istifa depremi
- TÜİK'ten yeni enflasyon hesabı
- AFAD’dan soğuk ve yağışlı hava uyarısı
- HDP'den 'aday' açıklaması
- Nihat Kahveci: 43 yaşıma girdim, böylesini görmedim