Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir kriz daha: BluTV sözleşmeden çekildi

21 Ocak 2022 Cuma, 10:17

Kısa süre önce sürpriz bir şekilde final kararı alan fakat dijital platformda yeniden izleyicilerle buluşacağı konuşulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kriz yaşandı.

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon yayınladığı ATV'nin yönetimiyle sorun yaşayınca yayından kaldırılmıştı. Yapımcı şirket ile kanal arasındaki sözleşme krizinden sonra dizi hiçbir açıklama yapılmayan yayından final yapmıştı.

200. BÖLÜM YENİLENMİŞ HALİYLE YAYINLANACAKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni yapımcısı BVB Yapım'ın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra BluTV ile anlaştı. Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle "Son Efsane" adında sinema filmine dönüştüren Eşkıya ekibi ayrıca şubat ayı için Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba'nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı.

'BLUTV SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLDİ' İDDİASI

Bu gelişme üzerine ATV, BVB Yapım'a 165 milyonluk dava açacağını duyurdu. Anlaşmazlıktan sonra BluTV de BVB Yapım'la yaptığı sözleşmeden çekildi. BluTV, oluşan baskı nedeniyle Eşkıya ekibinin başka bir iş yapma önerisini bile şu aşamada kabul etmedi.