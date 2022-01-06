BluTV, 2022’nin yeni içeriklerini açıkladı
Dijital yayın platformu BluTV, yeni yılda hangi içeriklerle izleyici karşısına çıkacağını duyurdu. Farklı türde yeni programları da seçkisine ekleyecek olan platformun 2021'de en çok izlenen içerikleri de belirlendi.
Türkiye’nin yerli online video platformu BluTV, 2022 yılında
yayınlanacak yeni projelerini duyurdu. Platform yeni projelerin yanı sıra
"Alef", "Bonkis", "Sokağın Çocukları",
"Aynen Aynen", "Doğu" ve "İlk ve Son" gibi özel
yapımlarının da yeni sezonlarını izleyicilerle buluşturacak.
Platform, 2022’nin ilk ayında özel yapımı "BÖRÜ
2039"un yeni bölümlerini yayınlayacak. Deniz Işın ve Sarp Bozkurt’un rol
aldığı "Bizden Olur mu?" adlı yeni dizi de 2022’de BluTV’de
izleyicilerle buluşacak. Çocuklar için "Masal Şatosu"nun 2. sezon
hazırlıklarını sürdüren platformda Mesut Süre’nin hazırladığı "Yalnızım
Mesut Bey" de 2022 yılında yayınlanacak.
'40', SADECE BLUTV'DE
Sadece BluTV’de yayınlanacak "40"ta ise ünlü
isimler Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayacak. Programın ilk bölümünde
ise Cansu Canan Özgen’in konuğu Acun Ilıcalı olacak.
BLUTV ÜYELERİ 2021 YILINDA NELER İZLEDİ?
2021 yılı boyunca platformda izleyiciler tarafından en çok izlenen
5 orijinal yapım şöyle:
- "Yeşilçam"
- "Sokağın Çocukları"
- "BÖRÜ 2039"
- "İlk ve Son"
- "Saygı"
2021 yılında yabancı içeriklerde en çok izlenen yapımlar:
- "Game of Thrones"
- "The Handmaid’s Tale"
- "Joker"
- "Friends"
- "Suicide Squad"
BluTV'nin açıkladığı verilere göre, BluTV üyeleri 2021 yılında toplam 87 milyon saatlik içerik izlerken; en çok izlemeyi tercih ettikleri saat 22.00, gün ise pazar oldu.
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