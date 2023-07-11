BMW yeni şehir içi elektrikli motorunu tanıttı

Büyük otomotiv firmaları şehir içi ulaşım için uygun fiyatlı araç pazarına giriş yapmaya başladı. Bu pazara ilk giren firmalardan biri de Alman otomotiv devi BMW oldu. Otomotiv devi elektrikli motoru BMW CE02'yi tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 07:00
BMW yeni şehir içi elektrikli motorunu tanıttı
Abone Ol google-news

BMW Motorrad, 2023 yılında 100. doğum gününü kutlarken gençleri yeni bir araçla cezbetmeyi hedefliyor. BMW CE02 adı verilen elektrikli motorun şehir içi ulaşım için tasarlandığı açıklandı.

BMW CE02 15 beygir gücündeki motoru ve 3.92 kWh bataryası sayesinde 55 milin üzerinde bir menzil ve neredeyse saatte 60 mil hıza ulaşabiliyor. Ancak daha genç sürücüler ya da sadece otomobil ehliyetine sahip olanlar için daha düşük güce sahip 4 beygirlik bir versiyonu da bulunuyor. Bu model, saatte 28 mil hıza ulaşabilirken 28 mil menzile sahip.

BMW CE02 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aracın çift döngülü şasisi çelik borulardan oluşurken, geniş lastiklere ve hidrolik olarak sönümlenen teleskopik çatala da yer veriliyor. Arka tarafta ise doğrudan pivotlu amortisörlü tek taraflı bir salıncak kolu bulunuyor. Diskli tekerlekler döküm alaşımdan yapılmış olup ön tekerleklerde ABS'li disk frenler dikkat çeken diğer ayrıntılar arasında.

BMW CE02, yenilikçi tasarımı ve elektrikli gücüyle dikkat çeken bir araç olarak öne çıkıyor. Kentsel alanlarda pratik bir ulaşım aracı olarak kullanılabilecek bu scooter, genç sürücülerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.


BMW ce02 elektrikli motor

İlgili Haberler

BMW akıllı gözlüğünü tanıttı

BMW akıllı gözlüğünü tanıttı
Bugüne kadarki en güçlü BMW M

Bugüne kadarki en güçlü BMW M
BMW’nin yeni elektrikli otomobili ortaya çıktı

BMW’nin yeni elektrikli otomobili ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler