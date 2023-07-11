BMW yeni şehir içi elektrikli motorunu tanıttı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 07:00

BMW Motorrad, 2023 yılında 100. doğum gününü kutlarken gençleri yeni bir araçla cezbetmeyi hedefliyor. BMW CE02 adı verilen elektrikli motorun şehir içi ulaşım için tasarlandığı açıklandı.

BMW CE02 15 beygir gücündeki motoru ve 3.92 kWh bataryası sayesinde 55 milin üzerinde bir menzil ve neredeyse saatte 60 mil hıza ulaşabiliyor. Ancak daha genç sürücüler ya da sadece otomobil ehliyetine sahip olanlar için daha düşük güce sahip 4 beygirlik bir versiyonu da bulunuyor. Bu model, saatte 28 mil hıza ulaşabilirken 28 mil menzile sahip.

BMW CE02 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aracın çift döngülü şasisi çelik borulardan oluşurken, geniş lastiklere ve hidrolik olarak sönümlenen teleskopik çatala da yer veriliyor. Arka tarafta ise doğrudan pivotlu amortisörlü tek taraflı bir salıncak kolu bulunuyor. Diskli tekerlekler döküm alaşımdan yapılmış olup ön tekerleklerde ABS'li disk frenler dikkat çeken diğer ayrıntılar arasında.

BMW CE02, yenilikçi tasarımı ve elektrikli gücüyle dikkat çeken bir araç olarak öne çıkıyor. Kentsel alanlarda pratik bir ulaşım aracı olarak kullanılabilecek bu scooter, genç sürücülerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.