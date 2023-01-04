Yeni BMW iX2 ilk kez görüntülendi

BMW'nin en yeni elektrikli aracı iX2'nin casus fotoğraflarda yeni iX1'den parçalar taşıdığı görüldü. Bu benzerlikle birçok teknik ayrıntı hakkında tahminde de bulunuldu.

BMW iX2, soğuk hava testleri sırasında görüntüledi. autoexpress.co.uk'nin aktardığına göre çekilen casus fotoğraflarda iX2'nin ve daha önce prototip formunda görüntülenen bir sonraki X2'nin genel şekli, kaldırılmış bir hatchback'ten ziyade daha küçük bir X4 coupe SUV'a benzeyecek.