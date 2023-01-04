Yeni BMW iX2 ilk kez görüntülendi
BMW'nin en yeni elektrikli aracı iX2'nin casus fotoğraflarda yeni iX1'den parçalar taşıdığı görüldü. Bu benzerlikle birçok teknik ayrıntı hakkında tahminde de bulunuldu.
BMW iX2, soğuk hava testleri sırasında görüntüledi. autoexpress.co.uk'nin aktardığına göre çekilen casus fotoğraflarda iX2'nin ve daha önce prototip formunda görüntülenen bir sonraki X2'nin genel şekli, kaldırılmış bir hatchback'ten ziyade daha küçük bir X4 coupe SUV'a benzeyecek.
Yeni iX2'nin ön kısmı, benzer şekilli ızgaralar ve farlarla X1'in tasarımını ödünç alacağa benziyor.
Bu tamamen elektrikli versiyon için geleneksel BMW böbrek ızgaralarının boş bırakıldığı da görüldü.
Kış lastikleri ve alaşım jantlar sadece test içindir ve nihai üretim aracında yer almayacaktır.
Yeni iX2'nin altında, yeni iX1'in altında yatan UKL2 mimarisinin aynısı yer alacak.
Bu da 308 hp güç ve 494 nm tork sağlayan motor ve 64.7kWh'lik bir batarya olacağı anlamına geliyor.
Yaklaşık 5,7 saniyelik bir 0-100 km/sa hızlanma süresi ve 150 kilomtrelik son hız bekleniyor.
BMW'nin yeni modelinde menzilin, muhtemelen iX1'in maksimum menzili olan 370 kilometreye yakın olacağı bekleniyor.
Otomobilin şarjının ise iX1'deki gibi 29 dakika 10'dan 80'e çıkması bekleniyor.
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