Yunanistan elektrikli taksiler için harekete geçti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:18

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:18

Yunanistan, yaklaşık 2 bin içten yanmalı motorlu taksinin elektrikli araçlarla değiştirilmesi için bir sübvansiyon programı başlattı. Elektrikli taksilerin satın alınması, araç başına net liste fiyatının yüzde 40'ı oranında 17.500 Euro'ya kadar sübvanse edilecek.

Yunan hükümeti tarafından yapılan resmi bir duyuruda eski içten yanmalı motorlu taksilerin zorunlu olarak hizmet dışı bırakılması için 5.000 Euro daha ödeneceği de belirtildi.

İsteğe bağlı olarak, evde ya da bir şirket otoparkındaki akıllı şarj noktası başına da ayrıca 500 Euro ödenecek.

'22 BİN 500 EURO DESTEK'

Yeni 'Yeşil Taksi' programı için başvurular ise 2023 sonuna kadar kabul ediliyor.

Petrolde dışa bağımlı olan Yunanistan'ın 'Yeşil Taksi' programında hedef kitle Euro 5 sınıfı ve daha eski taksiler olarak belirlendi.

Her üç yeni araçtan birinin elektrikli olmasını öngören 2030 ulusal hedefilerine 'Yeşil Taksi' programı ile yaklaştıklarını vurgulayan Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Costas Skrekas şöyle konuştu:

"Hükümet, yeşil dönüşümü etkin bir şekilde teşvik etme taahhüdüne sadık kalarak, 40 milyon Euro bütçeli 'Yeşil Taksi' programını başlatarak bir başka girişimde daha bulunuyor.

Bu programla 2 bin profesyonel taksi sürücüsüne, eski araçlarını tamamen elektrikli yeni bir araçla değiştirmeleri için her birine 22 bin 500 Euro destek vererek yardımcı oluyoruz."