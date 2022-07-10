Bodrum, lahmacuna yeni soluk getirdi: Deniz mahsullü lahmacun 395 TL
Lahmacun fiyatıyla haberlere konu Bodrum'da lahmacun borsası yine yükseldi. Deniz mahsullü lahmacun çıkartan Türkbükü'ndeki bir mekan fiyatı da 395 TL olarak belirledi. Aynı mekanda 75 cl su 138 TL, Türk kahvesi ise 62 TL.
Lahmacuna yeni soluk geldi. Bayram tatiliyle trafiğin büyük şehirleri aratmadığı Bodrum'da lahmacun borsası yine yükseldi.
Etli lahmacunu 195 TL'den servis eden Türkbükü'ndeki mekan, deniz mahsullü lahmacun çıkarttı.
Takvim'de yer alan habere göre; lahmacunun fiyatını ise 395 TL olarak belirledi. Aynı mekanda 75 cl su 138 TL, Türk kahvesi 62 TL... 6 kişinin 6.962 TL ödediği mekanda yüzde 13 yani 905 TL de servis ücreti alındı.
ETSİZİ DE 175 TL
Yıllardır lahmacun fiyatlarıyla gündem olan mekanda etsiz yani vejetaryen lahmacunun fiyatı ise tam 175 TL.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Lezzetiyle Türk mutfağının en gözde yemeklerinden olan lahmacunun etsiz ya da deniz ürünlü servis edilmesi ise sosyal medyada "Lahmacun, lahmacun olalı böyle eziyet görmedi" esprileri yaptırdı.
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