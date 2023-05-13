BOE Başkanı Andrew Bailey'den faiz mesajı
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de faiz oranlarının şu anda tepe noktaya yakın olduğunu umduğunu ve faiz artışlarının enflasyon zayıfladığı sürece sona erebileceğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, kırk yılın en agresif faiz oranlarındaki artışların, enflasyon zayıfladığı sürece sona erebileceğini söyledi.
Bailey perşembe günü Bloomberg TV ile yaptığı röportajda, "Faiz oranları açısından bir anlamda dinlenmemiz gereken bir noktaya yaklaşıyoruz. Ancak, faiz oranlarındaki artışı durdurmak için daha güçlü bir fikir verecek kanıtları henüz görmedik, bu yüzden kanıt odaklı olmamız gerektiği konusunda çok netim" dedi.
Birleşik Krallık merkez bankasının art arda 12. faiz artırımını takip ediyor ve enflasyonun merkez bankasının öngördüğü gibi keskin bir şekilde düşmeye başlaması halinde yetkililerin 22 Haziran'daki bir sonraki toplantısında ara verebileceklerini öne sürüyor.
BoE'nin bir ara vermeye yakın olup olmadığı sorulduğunda, "Umarım öyleyizdir diyeceğim çünkü bu, oranlarda art arda 12. artış oluyor. Faiz seviyesi açısından dinlenmeye başlayabileceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz. Ama yine de, bize gelen kanıtlara göre hareket edeceğimize çok açık olacağım” dedi.
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