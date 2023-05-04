Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:30

Güncelleme: 04.05.2023 - 15:30

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı merakla beklenirken, konuyla ilgili gelişme yaşandı. ECB faiz kararı piyasa beklentileri doğrultusunda güncellendi. ''ECB faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu?'' sorularıysa sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

ECB FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ECB faiz kararı açıklandı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.